Курган: новости дня
12:03 | 25.01.2019
Фото kurgan.sledcom.ru
Следователи просят курганцев о помощи в поисках пропавшей женщины
«До настоящего времени ее местонахождении не установлено. По имеющейся информации последнее место пребывания женщины было зафиксировано на территории Кургана», — уточнили в региональном СУ СКР.
Приметы: на вид 35-40 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, глаза серые, нос большой, с горбинкой, волосы прямые светлые.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Сараевой (Крымовой), просят сообщить по телефонам: 8 (3522) 43-97-94, 43-60-25, 23-90-50.
© «Вечерние Ведомости»
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