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Курган: новости дня


 

12:03 | 25.01.2019

Фото kurgan.sledcom.ru

Следователи просят курганцев о помощи в поисках пропавшей женщины

Следственный комитет РФ по Курганской области просит жителей региона помочь в поиске пропавшей Марины Сараевой (Крымовой). В сентябре 2016 года женщина ушла из своего дома в деревне Золотовка Петуховского района и не вернулась. По факту ее безвестного исчезновения идет доследственная проверка.

«До настоящего времени ее местонахождении не установлено. По имеющейся информации последнее место пребывания женщины было зафиксировано на территории Кургана», — уточнили в региональном СУ СКР.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, глаза серые, нос большой, с горбинкой, волосы прямые светлые.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Сараевой (Крымовой), просят сообщить по телефонам: 8 (3522) 43-97-94, 43-60-25, 23-90-50.

© «Вечерние Ведомости»

 


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