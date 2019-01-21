Житель Зауралья получил срок за избиение беременной возлюбленной

11:50 | 25.01.2019

Три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима Катайский районный суд назначил 39-летнему жителю села Ушаковское за истязание своей девушки.



Как уточнили в зауральской прокуратуре, побои длились несколько месяцев. Мужчина поднимал руку на беременную сожительницу после опустошения рюмок с горячительными напитками. Причиной зверства следователи назвали личные неприязненные отношения к девушке. При этом домашнему тирану было известно, что женщина носит под сердцем ребенка.



Приговор в законную силу еще не вступил.