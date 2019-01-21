В семи курганских школах частично введен карантин

14:03 | 24.01.2019

Фото riavrn.ru

По состоянию на 24 января в нескольких школах и гимназиях Кургана введены ограничительные меры в связи с заболеваемостью учеников ОРВИ.



По данным городской администрации, на карантин закрыты 46 классов. Частично приостановлены занятия в 7-ми общеобразовательных организациях: гимназиях №27, 19, 32 и школах №5, 24, 44, 9. В детском саду № 10 также частично приостановлено посещение и закрыта одна группа.



Мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах и детских садах Кургана проводится в ежедневном режиме.