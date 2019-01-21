В Кургане набирает обороты новый способ мошенничества. Полиция призывает к бдительности

13:53 | 24.01.2019

Полиция предупреждает зауральцев о новом способе мошенничества. Жительница Кургана перевела на счета мошенников около одного миллиона рублей. Злоумышленники по телефону представлялись сотрудниками потребительского кооператива, куда ее супруг ранее вкладывал деньги.



Под предлогом возобновления деятельности организации и восстановления ее репутации, они пообещали выплатить дивиденды в сумме 27 тысяч долларов, уточнили в региональном УМВД России. Для их получения требовалось оплатить страховку, налог и совершить ряд банковских операций.



В течение пяти дней женщина сделала несколько переводов на банковские карты злоумышленников. Так гражданка лишилась около 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Сотрудники полиции призывают граждан не переводить деньги на счета и банковские карты незнакомых людей, а также перед совершением банковских операций уточнять в кредитной организации законность их осуществления.