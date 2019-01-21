В Шадринске будут судить хозяина подпольного алкозавода. Предприятие работало в промышленных масштабах

В Курганской области перед судом предстанет организатор крупного подпольного завода по производству суррогатного алкоголя, который работал в промышленных масштабах. Он же обвиняется и в реализации паленой водки.Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД России, подпольный цех полицейские обнаружили в январе прошлого года. Конвейерная линия по розливу располагалась в одном из складских помещений Шадринска. Также был задержан и предполагаемый организатор незаконного производства — 50-летний неработающий шадринец.Фальсификат алкоголя выпускался в промышленных масштабах в тарах от 2 до 5 литров. После чего продукция реализовывалась по заниженным ценам.При обысках полицейские изъяли более 100 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, а также порядка 600 бутылок с готовой продукцией общим объемом более 10 тысяч литров. Обнаружены 28 тысяч единиц тары для розлива, этикетки различных наименований, оборудование для хранения, розлива продукции, в том числе транспортную ленту и станки для изготовления пластиковой тары. Общая стоимость изъятого составила почти 45 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Шадринский районный суд.