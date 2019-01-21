На публичные слушания вынесут проект об увеличении числа депутатов в парламенте Кургана

17:57 | 23.01.2019

Депутаты Курганской городской думы назначили публичные слушания по проекту о внесении изменений в устав областного центра, который увеличивает число народных избранников в парламенте.



По информации пресс-службы администрации города, изменения предполагают установление численности депутатов городского парламента в количестве 26 человек (сейчас их 25). Из них 13 будут избираться по мажоритарной системе с образованием одномандатных избирательных округов, 13 — по пропорциональной системе по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты.



Как подчеркнул вице-спикер парламента Вячеслав Тяжельников, изменения в устав направлены на установление равного представительства в думе депутатов, избранных по пропорциональной и мажоритарной избирательным системам.



Публичные слушания назначены на 12 февраля в 10 часов. Пройдут они в зале заседаний Курганской городской думы.