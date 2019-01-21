Курган: новости дня
17:18 | 23.01.2019
Фото пресс-службы администрации Кургана
Завтра на центральной площади Кургана состоится открытие катка
После открытия все желающие смогут покататься под приятную музыку. Площадь катка составляет 800 квадратных метров. Он будет бесплатным для всех жителей без исключения, подчеркнули в мэрии. Прокат коньков обойдется в 60 рублей в час. Работать прокат будет с 17 до 21 часов в рабочие дни, в выходные — с 12 до 21 часа.
С инициативой открытия катка на площади выступили горожане. Идею курганцев поддержали региональное правительство и администрация города.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:00 | 23.01.2019
44% пермских врачей получили высшую квалификационную категорию
17:57 | 23.01.2019
На публичные слушания вынесут проект об увеличении числа депутатов в парламенте Кургана
17:50 | 23.01.2019
В Свердловской области пройдет первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу
17:30 | 23.01.2019
На Урале за год больше всего подорожали сахар, пшено и яйца
17:18 | 23.01.2019
Завтра на центральной площади Кургана состоится открытие катка
17:06 | 23.01.2019
Желающий помочь другу зауралец поплатился за ложные показания в суде
16:37 | 23.01.2019
Налетчики с молотком приговорены к длительным срокам
16:34 | 23.01.2019
Свердловская область может стать одним из пилотных регионов по введению налога для самозанятых
15:57 | 23.01.2019
Свердловская прокуратура потребовала заблокировать 12 сайтов, нарушивших законодательство ЖКХ
15:47 | 23.01.2019
В Екатеринбурге вспомнят жертв расказачивания
15:18 | 23.01.2019
Житель Богдановича отправится в колонию особого режима за изнасилование. Женщина скончалась
15:15 | 23.01.2019
Министр ЖКХ Прикамья: «Праздничные дни мы отстояли всем миром - вывезли 7 тысяч тонн мусора»
13:58 | 23.01.2019
Екатеринбуржец, напавший на пенсионерку в марте прошлого года, подозревается в новых преступлениях
13:54 | 23.01.2019
«Победа» намерена летать из Перми в Анталью
13:33 | 23.01.2019
Куйвашев презентовал полпреду Цуканову академию хоккея в Солнечном
13:28 | 23.01.2019
Зауралец пойдет под суд за толчок соперника во время ссоры, который оказался смертельным
13:20 | 23.01.2019
В Перми состоится горячая линия по правам многодетных семей
13:15 | 23.01.2019
Жителей Прикамья предупреждают о сильных морозах
13:07 | 23.01.2019
Синоптики прогнозируют тридцатиградусные морозы в Зауралье
13:04 | 23.01.2019
На Урале перед судом предстанет охотник, случайно застреливший человека
13:04 | 23.01.2019
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов не допускать накопления долгов за тепло и ГВС
12:39 | 23.01.2019
Прямой авиарейс вновь свяжет Екатеринбург и Нягань
12:33 | 23.01.2019
Свердловские антимонопольщики наказали энергетиков солидным штрафом
12:20 | 23.01.2019
В Первоуральске жильцы квартиры выиграли суд у УК за потоп после ливня
12:06 | 23.01.2019
Свердловский арбитражный суд продлил срок банкротства компании Александра Новикова
11:39 | 23.01.2019
Губернатор Прикамья провел кадровые перестановки в региональном кабинете министров
11:31 | 23.01.2019
В Екатеринбурге прокуратура организовала «горячую линию». Горожан призывают жаловаться на комунальщиков
10:52 | 23.01.2019
Автопарк скорой медицинской помощи Курганской области пополнился новыми неотложками
10:36 | 23.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 22 января 2019 года