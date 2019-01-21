Завтра на центральной площади Кургана состоится открытие катка

17:18 | 23.01.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

В Кургане завтра, 24 января, в 16 часов состоится торжественная церемония открытия катка на площади им. Ленина. Первыми лед опробуют местные фигуристы и хоккеисты, рассказали в администрации города.



После открытия все желающие смогут покататься под приятную музыку. Площадь катка составляет 800 квадратных метров. Он будет бесплатным для всех жителей без исключения, подчеркнули в мэрии. Прокат коньков обойдется в 60 рублей в час. Работать прокат будет с 17 до 21 часов в рабочие дни, в выходные — с 12 до 21 часа.



С инициативой открытия катка на площади выступили горожане. Идею курганцев поддержали региональное правительство и администрация города.