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Курган: новости дня


 

17:06 | 23.01.2019

Желающий помочь другу зауралец поплатился за ложные показания в суде

В Курганской области прокурор Мокроусовского района завел дело об административном правонарушении на местного жителя за дачу ложных показаний в суде. Зауралец хотел помочь другу уйти от ответственности, а теперь сам окажется на скамье подсудимых.

По информации областной прокуратуры, сотрудники полиции составили в отношении его товарища протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и направили мировому судье. Чтобы избежать ответственности, правонарушитель предоставил в суд свидетеля, который в защиту своего друга дал суду показания, что за рулем находился не его товарищ, а он. Но, оценив все доказательства по делу, суд пришел к выводу, что свидетель дал недостоверные показания.

За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде незначительного административного штрафа. Так что пострадает только репутация отзывчивого друга.

© «Вечерние Ведомости»

 


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