Проблему пробок в Кургане планируют решить с помощью внедрения «зеленой волны»

16:36 | 23.01.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов поставил перед управлением дорожного хозяйства и благоустройства города задачу по проработке на перспективу внедрения на магистральных улицах автоматической системы светофорного регулирования — «зелёной волны».



Данное указание дано на совещании, которое было посвящено итогам прошедшего года. «Эта система регулирования перекрестков позволит минимизировать остановки транспорта и избежать возникновения пробок на дорогах», — объяснил сити-менеджер Андрей Юрьевич.