Курган: новости дня
16:36 | 23.01.2019
Фото пресс-службы администрации Кургана
Проблему пробок в Кургане планируют решить с помощью внедрения «зеленой волны»
Данное указание дано на совещании, которое было посвящено итогам прошедшего года. «Эта система регулирования перекрестков позволит минимизировать остановки транспорта и избежать возникновения пробок на дорогах», — объяснил сити-менеджер Андрей Юрьевич.
© «Вечерние Ведомости»
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