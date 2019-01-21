Зауралец пойдет под суд за толчок соперника во время ссоры, который оказался смертельным

13:28 | 23.01.2019

В ближайшее время перед судом предстанет 36-летний житель Сафакулевского района Курганской области, который обвиняется в причинении смерти односельчанину по неосторожности.



По данным регионального СУ СКР, после полуночи 20 ноября прошлого года между пьяными односельчанами у магазина в одном из сел района произошел конфликт. Обвиняемый с силой толкнул соперника руками в грудь от чего тот упал, ударившись головой об асфальт. От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.