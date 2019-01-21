Синоптики прогнозируют тридцатиградусные морозы в Зауралье

13:07 | 23.01.2019

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует на ближайшие три дня похолодание на территории Зауралья. В регион придут тридцатиградусные морозы.



Так, по данным зауральских синоптиков, уже ночью 24 января температура воздуха составит до минус 27 градусов, а при прояснении может похолодать до минус 32. Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах появится туман и слабая изморозь. Днем без осадков. Столбик термометра опустится до минус 15 или минус 20 градусов, местами — до минус 25. Ветер западный 4-9 м/с.



25 января ночью сохранятся морозы, с максимальной температурой до минус 32 градусов. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Днем в пятницу станет чуть теплее: от минус 10 до минус 15 градусов, где-то возможно понижение до минус 20. Умеренный снег, метель. Ветер усилится. Порывы могут достигать до 16 м/с.



В субботу снова ожидается умеренный снег и метель. Ночью похолодает до минус 22 градусов, при прояснении — до минус 25. Днем температура воздуха составит от минус 14 до минус 19 градусов. Ветреная погода сохранится.