Автопарк скорой медицинской помощи Курганской области пополнился новыми неотложками

В больницы Курганской области поступили восемнадцать новых отечественных автомобилей скорой медицинской помощи. Это современные машины класса «B», предназначенные для транспортировки пациентов, мониторинга состояния их здоровья и первоочередных лечебных действий.Как уточнили в пресс-службе губернатора региона, семь новых машин направили в областную больницу скорой медицинской помощи. По одному автомобилю отправили в Шадринскую больницу скорой медицинской помощи, центральные больницы Альменевского, Белозерского, Далматовского, Каргапольского, Куртамышского, Мишкинского, Половинского, Сафакулевского Шатровского и Щучанского районов.Новые «скорые» поставлены в Курганскую область в рамках программы по поддержке отечественных автопроизводителей. С 2016 по 2018 годы автопарк скорой медицинской помощи в регионе пополнился 37 новыми автомобилями.