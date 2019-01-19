Недавно назначенная на пост вице-губернатора по соцполитике Ирина Бугаева покинула правительство Зауралья

18:29 | 22.01.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Сегодня, 21 января, заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Ирина Бугаева подала заявление на увольнение по собственному желанию. Данная информация опубликована на официальном сайте правительства региона. Причины отставки не сообщаются.



Госпожа Бугаева была назначена на должность вице-губернатора совсем недавно, в середине ноября 2018 года. Она продержалась чуть больше двух месяцев на новом посту. Ранее чиновница работала в Министерстве здравоохранения Свердловской области, занимала разные посты в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО.