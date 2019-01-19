На бывшего вице-губернатора Зауралья Романа Ванюкова завели новые уголовные дела. Всплыли еще два эпизода

15:12 | 22.01.2019

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

В отношении бывшего вице-губернатора Курганской области по строительству Романа Ванюкова накануне, 21 января, завели новые уголовные дела еще по двум эпизодам получения взяток. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



Как уточнили в ведовстве, на Ванюкова, его посредника и депутата Щучанской районной Думы Авака Бабяна возбуждены 2 новых дела по п.«в» ч.5 ст.290 (получение взятки в крупном размере), п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере), п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).



В ходе расследования первого уголовного дела о взяточничестве следователи дополнительно выявили новые эпизоды противоправной деятельности бывшего высокопоставленного чиновника. В частности, было установлено, что в 2018 году Роман Ванюков получил от представителей двух коммерческих организаций взятки в крупном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 1 млн рублей.



Напомним, Ванюкова задержали 29 ноября прошлого года сотрудники региональных СУ СКР и УФСБ России по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, посредник передал чиновнику более 3 млн рублей от предпринимателя Авака Бабяна, который занимался строительством дорог в области, за своевременную оплату выполненных работ. Это была лишь первая часть требуемой взятки. Всего чиновник просил свыше 26 млн рублей. Тогда было возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ).



Вместе с бывшим заместителем губернатора задержали его посредника, а также депутата и бизнесмена Авака Бабяна.



В ближайшее время Курганский городской суд рассмотрит ходатайства следователя о продлении Ванюкову и Бабяну меры пресечения в виде заключения под стражу.