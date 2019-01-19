В Зауралье бизнесмена через суд обязали снести самовольную постройку на охраняемом государством озере Малое Медвежье

14:44 | 22.01.2019

В Петуховском районе предприниматель самовольно построил для привлечения клиентов пирс в акватории известного зауральского памятника природы — озера Малое Медвежье. Нарушение законодательства об охране водных объектов и особо охраняемых природных территорий прокуратура вскрыла во время проверки.



Как уточнили в областной прокуратуре, бизнесмен использует земельный участок между озером Малое Медвежье и озером Прудок по договору аренды, заключенному с администрацией Петуховского района, для обустройства зоны отдыха, в том числе предоставления стоянки для отдыхающих. На земельном участке установлены раздевалки, туалет, душ.



Однако предприниматель установил пирс длинной около 20 метров на озере Малое Медвежье, при этом разрешительных документов на право пользования водным объектом он не оформлял.



Прокуратура направила в Петуховский районный суд исковое заявление с требованием о признании действий ИП незаконными и сносе самовольной постройки. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.