В феврале в Кургане стартует IX городской фестиваль молодых семей

14:27 | 22.01.2019

В Кургане 16 февраля стартует девятый по счету городской фестиваль молодых семей, который в этом году посвящен Году театра в России. Торжественное открытие фестиваля пройдет в 11:00 часов в торгово-развлекательном центре «Стрекоза».



В настоящее время ведется активный прием заявок на участие. Испытать свои силы и таланты в фестивале могут полные семьи, проживающие на территории города. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет, уточнили в администрации областного центра.



Состязания пройдут в течение двух недель и в несколько этапов. По традиции семьи покажут быстроту и ловкость в спортивных соревнованиях, встретятся в кулинарном поединке и продемонстрируют эрудированность в интеллектуальной игре. Кроме того, участникам предстоит проявить свои таланты и способности в творческом этапе.



Завершится семейный фестиваль 5 марта. Жюри определит три семьи, набравшие наибольшее количество баллов по итогам всех испытаний. За первое место конкурсанты получат денежный приз в размере 50 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч рублей, за третье — 10 тысяч рублей.