В суде Кургана начался процесс по делу челябинской банды, сбывавшей поддельные деньги в трех регионах Урала

10:22 | 22.01.2019

Фото прокуратуры Курганской области

В Курганском городском суде проходит слушание по обвинению пятерых молодых людей, в входивших в челябинскую банду по сбыту поддельных денег. В настоящее время исследуются доказательства стороны защиты.



Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, зимой 2017 года двое жителей Челябинска приобрели у неустановленного лица поддельные банковские билеты ЦБ РФ. После чего они создали и возглавили организованную группу, в которую вошли еще 3 участника, один из которых был жителем Кургана.



Почти за месяц на территории Челябинской, Свердловской и Курганской областей молодые люди совершили 26 сбытов поддельных денег достоинством 5000 рублей на общую сумму 130 000 рублей.



После совершения преступлений в Зауралье челябинцы планировали вернуться домой, но банду задержали сотрудники ГИБДД МО МВД РФ «Щучанский» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре полицейские изъяли у молодых людей разменянные деньги.