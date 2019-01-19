В Курганской области медикам увеличат оклады в 1,5 раза: «Это требование министерства»

10:10 | 22.01.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Правительство Курганской области утвердило 21 января постановление об увеличении в 1,5 раза окладов работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.



«Изменения вносятся в соответствии с едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, которые были определены трехсторонней комиссией. Это требование Министерства здравоохранения РФ», — пояснила директор Департамента здравоохранения Лариса Кокорина.



Окладная часть врачей будет составлять 44 % (в настоящее время — 40%), среднего медперсонала — 53%, младшего — 42%.