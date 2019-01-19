В Кургане силовики задержали педофила-эксгибициониста. Ему грозит пожизненное

13:52 | 21.01.2019

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

Сотрудники зауральского следственного управления и оперативники УМВД задержали педофила-эксгибициониста, который обнажился перед маленькой девочкой во дворе школы №14 в Кургане. Городской суд по ходатайству следователя заключила обвиняемого под стражу. Напомним, по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетнего было возбуждено уголовное дело.



По версии следствия, около 12 часов 10 января неустановленный мужчина обнажил перед школьницей свои половые органы, после чего скрылся. Благодаря информации, полученной от бдительных курганцев, сумевших опознать мужчину по распространенным фотоснимкам и видео в социальных сетях и СМИ, злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 50–летний неработающий житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.



В региональном СУ СКР уточнили, что к настоящему времени мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 УК (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).



За совершение указанного деяния УК РФ предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы, вплоть до пожизненного.