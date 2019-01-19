В Шадринске автоледи сбила ребенка, подвезла его до дома и уехала

13:37 | 21.01.2019

В воскресенье в Шадринске автоледи сбила 12-летнего ребенка, а после подвезла раненого мальчика до дома. Через час подросток обратился за медицинской помощью в травматологическое отделение городской поликлиники и был сразу же госпитализирован в БСМП. Медики сообщили о пострадавшем в полицию.



Как уточнили в Госавтоинспекции, мальчик переходил проезжую часть по линии тротуара и не заметил приближающийся к нему слева автомобиль LADA Kalina синего цвета. Со слов подростка, машиной управляла женщина, которая после аварии увезла его домой и уехала. Обстоятельства ДТП устанавливаются.