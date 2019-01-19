МЧС: в крещенских купаниях приняли участие более 20 тысяч зауральцев

11:25 | 21.01.2019

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области

В Крещение около 21 тысячи жителей Курганской области окунулись в купели. Праздничные мероприятия 19 января прошли без происшествий, сообщили в региональном ГУ МЧС России.



Всего на территории области на время праздника были заранее подготовлены 50 мест для купания, где специалисты заранее проверили дно, оборудовали подход к воде, приготовили средства спасения и освещение. В ряде районов для купающихся организовали пункты обогрева и питания.



Для обеспечения безопасности людей на местах дежурили спасатели, инспекторы ГИМС, сотрудники полиции, медики и студенческие спасательные отряды КГУ. Всего было задействовано более 500 человек и 135 единиц техники.