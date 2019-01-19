Для Кургана разработают единый подход к обустройству открытых пространств: «Нам хватает денег, чтобы уже в 2019 году жители увидели преобразования»

Принято решение о разработке понятного и единообразного подхода к обустройству общественных пространств в Кургане, который власти планируются отдать на суд горожанам. Об этом сообщил врио губернатора региона Вадим Шумков во время традиционного объезда областного центра.«Город красивый, изначально зеленый, но в нем мало открытых пространств, где люди могли бы отдохнуть, погулять с детьми, — отметил глава региона. — Таких мест явно не хватает, а те, которые есть — не благоустроенны с точки зрения современных требований. Поэтому сегодня принято решение разработать понятный и единообразный подход к их обустройству, который затем следует обсудить с горожанами. Нам хватает денег для того, чтобы уже в 2019 году жители увидели преобразования в этой сфере».Как уточнили в правительстве области, новые преобразования города начнут именно с Парка Победы. Это был один из объектов, который осмотрел губернатор во время объезда.«Начнем с Парка Победы. Мы осмотрели там ряд объектов, которые будут видоизменены. В ближайшее время найдем дизайнерские решения, учитывающие значимость парка для курганцев. Надеюсь, что жителям понравится», — подчеркнул Шумков.В прошлом году в парке уже проводились работы, они будут продолжаться с тем, чтобы к 2020 году, когда вся страна будет отмечать 75-летие Великой Победы, он был полностью благоустроен.