Курганской детской музыкальной школе №1 присвоят имя известного композитора

16:17 | 18.01.2019

В Кургане планируют присвоить имя известного педагога, художника и композитора Игоря Парфенова Детской музыкальной школе №1.



Данный вопрос был утвержден в повестку первого в этом году заседания городского парламента на сегодняшнем Совете Курганской городской думы под руководством мэра Сергея Руденко, уточнили в администрации города.



Игорь Алексеевич родился 9 апреля 1928 года в городе Кургане. С 6 лет начал обучаться игре на фортепиано, а с 14 лет — заниматься сочинением небольших мелодий под руководством председателя Союза композиторов Кабардино-Балкарии Т. К. Шейблера. Поступил в Ленинградское высшее художественное училище им. барона Штиглица, которое закончил в 1947 году. С 1950 по 1954 год служил в погранвойсках в Молдавии, где был концертмейстером ансамбля песни и пляски.



Парфеновым написаны более 350 пьес для фортепиано, 3 симфонии для оркестра народных инструментов, 3 скрипичных концерта в сопровождении камерного оркестра, первый фортепианный концерт, трио для фортепиано, скрипки и виолончели, 2 сюиты для духового оркестра, сборник романсов на стихи Афанасия Фета, а также хоры, песни и многое другое.