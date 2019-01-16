Госавтоинспекция Зауралья: количество аварий на участках, где используются камеры, сократилось

15:59 | 18.01.2019

За прошедший год на территории Курганской области комплексы автоматической фиксации выявили более 590 тысяч нарушений на дорогах. В 93 % случаев водители превышали скорость, 4 % водителей пренебрегли дорожными знаками или разметкой проезжей части, 3 % проехали перекресток на «красный», сообщили в региональной Госавтоинспекции.



Как показала практика, в числе попавших в объективы камер нарушителей мужчины встречаются в среднем в три раза чаще, чем женщины. В каждом втором случае это граждане в возрасте от 27 до 44 лет. Водители в возрасте от 50 лет и старше превышают скоростной режим вдвое реже.



По данным ведомства, анализ эффективности работы систем автоматического обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного движения свидетельствует о положительном влиянии на дорожно-транспортной обстановку в местах их эксплуатации. За 2018 год количество аварий на участках, где используются камеры, сократилось на 36,7 %. Число пострадавших на этих точках уменьшилось на 22,9 %. Фактов гибели людей не зарегистрировано.