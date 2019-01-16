В Крещение синоптики обещают в Курганской области хорошую погоду

12:44 | 18.01.2019

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 19 января, в день празднования Крещения, на территории региона не прогнозируются морозы.



Ночью температура воздуха составит от минус 11 до минус 16 градусов. Днем столбик термометра замрет на отметках от минус 6 до минус 11 градусов. На небе будет облачно с пояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 4-9 м/с.



Напомним, в Кургане подготовят две крещенские купели с деревянными сходнями в зоне отдыха «Бабьи пески» на реке Тобол. Окунуться в проруби горожане смогут с 9 утра до 23 часов 19 января.