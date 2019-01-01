Руководитель полиции Кургана Ищенко: «Сократилось количество наиболее опасных преступлений»

18:22 | 17.01.2019

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области

Сегодня в УМВД России по городу Кургану прошло совещание, на котором силовики подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 год. Об основных результатах доложил врио начальника управления Вадим Ищенко.



«Сократилось количество наиболее опасных преступлений: убийств, квартирных краж, мошенничеств, угонов и краж автомобилей. Реализованные мероприятия позволили на 10 % уменьшить число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. На 19 % снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве», — отметил руководитель.



Также в ведомстве сообщили, что в минувшем году выявлено более тысячи наркопреступлений, пресечена деятельность двух наркопритонов. Из незаконного оборота изъято около 9 килограммов наркотиков.



От управления в нетрезвом состоянии своевременно отстранили около 1300 водителей. Более тысячи таких водителей лишили водительских прав. В отношении 168 возбуждены уголовные дела за повторное пьяное вождение.