Курган: новости дня
18:22 | 17.01.2019
Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области
Руководитель полиции Кургана Ищенко: «Сократилось количество наиболее опасных преступлений»
«Сократилось количество наиболее опасных преступлений: убийств, квартирных краж, мошенничеств, угонов и краж автомобилей. Реализованные мероприятия позволили на 10 % уменьшить число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. На 19 % снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве», — отметил руководитель.
Также в ведомстве сообщили, что в минувшем году выявлено более тысячи наркопреступлений, пресечена деятельность двух наркопритонов. Из незаконного оборота изъято около 9 килограммов наркотиков.
От управления в нетрезвом состоянии своевременно отстранили около 1300 водителей. Более тысячи таких водителей лишили водительских прав. В отношении 168 возбуждены уголовные дела за повторное пьяное вождение.
© «Вечерние Ведомости»
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