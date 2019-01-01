В Катайске предпринимателя оштрафовали на 7 тысяч рублей за продажу сигарет рядом с детским садом

17:16 | 17.01.2019

Фото sosnoviybor.bezformata.ru

В Курганской области за продажу сигарет вблизи детского сада привлечен к административной ответственности индивидуальный предприниматель из Катайска. Нарушение выявила районная прокуратура при проверке исполнения законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий его потребления.



Предприниматель продавал сигареты в одном из магазинов города, который располагался в 80 метрах от детского сада. А торговля табаком запрещена на расстоянии менее чем 100 метров от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг, уточнили в надзорном ведомстве.



По данному факту в отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении. Катайский территориальный отдел Роспотребнадзора оштрафовал бизнесмена на 7 тысяч рублей. В настоящее время реализация сигарет в магазине прекращена.