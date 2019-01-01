Судебные приставы изъяли в зауральских судах почти 3,5 тысячи оружия разного вида

16:37 | 17.01.2019

Фото fssprus.ru

Зауральские судебные приставы за прошедший 2018 год при осуществлении пропускного режима изъяли у граждан с помощью средств технического контроля 3421 запрещенный предмет.



Как уточнили в пресс-службе УФССП России по Курганской области, приставы нашли у граждан 237 единиц огнестрельного оружия, 446 газовых и травматических пистолетов, 2 боеприпаса, 58 электрошокеров и 2678 колюще-режущих предметов.



По сравнению с 2017 годом количество колюще-режущих предметов уменьшилось на 13 %, добавили в управлении. Все запрещенные предметы были вовремя обнаружены судебными приставами, тем самым обеспечена безопасность судебных процессов и посетителей судов.