Шумков попросил поддержать индивидуальное жилищное строительство в Зауралье

12:55 | 17.01.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков призвал поддерживать индивидуальное жилищное строительство, а не только многоквартирное. Об этом он заявил на рабочем совещании с застройщиками, представителями банков и кредитных организаций.



Необходимо переориентировать работу Курганской ипотечно-жилищной корпорации и распределять льготы именно на ИЖС, подчеркнул глава региона. Кроме того, Вадим Шумков поставил задачу рассмотреть вариант субсидирования первого взноса полностью или частично при приобретении жилья для людей, которые обратились в КИЖК.



Как уточнили в пресс-службе губернатора, по результатам совещания будет создана рабочая группа, в которую войдут представители Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, финансовых организаций, застройщики и местные власти. Они проработают варианты изменения льготного ипотечного кредитования и развития новых форм строительства.



За 18 лет работы КИЖК выдала 7700 ипотечных кредитов, более 9 миллиардов рублей было инвестировано в жилищное строительство.