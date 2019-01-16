Парламент Курганской области принял губернаторский закон о выплате соцпомощи студентам

18:53 | 16.01.2019

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Сегодня, 16 января, зауральский парламент на внеочередном заседании сразу в двух чтениях принял предложенный врио губернатора Вадимом Шумковым законопроект о выделении студентам из малообеспеченных семей государственной социальной помощи из областного бюджета.



Закон предполагает выплату студентам из малоимущих семей 500 рублей не чаще одного раза в год. Такая мера необходима для получения ими социальной стипендии, отметили в пресс-службе главы региона. Так как на федеральном уровне были внесены изменения в закон об образовании, согласно которым право на соцстипендию получили только те, кто является получателями государственной социальной помощи.



Претендовать на нее могут студенты-очники, которые учатся на бюджетных местах, прописаны в Курганской области, хотя при этом могут обучаться и за пределами родного региона.



По данным Главного управления социальной защиты населения, в 2019 году в регионе государственную социальную помощь, ориентировочно, получат около 6 тысяч человек. Расходы областного бюджета на эти цели составят более 3 млн рублей.