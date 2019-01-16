Крещенские купели в Кургане оборудуют на Бабьих песках

18:30 | 16.01.2019

В Кургане для омовения будут подготовлены две крещенские купели с деревянными сходнями в зоне отдыха «Бабьи пески» на реке Тобол, как и в предыдущие годы. Для забора воды вырубят иордань в виде креста. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Резка льда для купелей и установка сходней запланированы на 18 января. Контрольные замеры показали, что толщина льда у берега составляла 73 сантиметра, чуть далее — 43 сантиметра. Лед выдержит одновременно до 300 человек.



После завершения работ здесь будут дежурить сотрудники полиции. Окунуться в проруби горожане смогут с 9 утра до 23 часов 19 января.

Также в мэрии уточнили, в месте проведения крещенских купаний разместят скамейки и раздевалки, палатки для переодевания. Для обогрева жителей подъедут автобусы.



Нырять в прорубь не стоит страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, а также людям с воспалительными процессами в организме. Эксперты советуют окунаться в купили только подготовленным, закаленным людям.