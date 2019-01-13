Курганское УФАС привлекло к административной ответственности СУЭНКО

16:16 | 16.01.2019

Фото fas.gov.ru

Курганское УФАС России вынесло постановление о привлечении ПАО «СУЭНКО» к административной ответственности и наложению штрафа в размере 600 000 рублей. Энергетическую компанию наказали за нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям.



С коллективным заявлением в антимонопольное ведомство обратились клиенты компании. Граждане сообщили, что весной 2018 года с целью осуществления индивидуального жилищного строительства они заключили договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с СУЭНКО.



Но в установленный договорами четырехмесячный срок работы по подключению не были выполнены. Заявители не смогли приступить к строительству на собственных земельных участках.



«В ходе административного производства по делу ПАО «СУЭНКО» пыталось переложить бремя ответственности за нарушение срока подключения к электрическим сетям на СНТ «Риск-1», поскольку товарищество отказало в предоставлении доступа к сетям, определенных ближайшей точкой подключения объектов заявителей. Курганское УФАС России посчитало данный довод не убедительным, в силу того, что ПАО «СУЭНКО» до момента возбуждения административного производства не предпринимало никак попыток к урегулированною спора с СНТ «Риск-1», — пояснили в ведомстве.



Кроме того, антимонопольный орган усмотрел в действиях энергетической компании нарушение сроков направления проекта договора в адрес одного из заявителей.



Постановление Курганского УФАС России в настоящий момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.