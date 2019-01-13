В курганском микрорайоне Зайково построят модульный здравпункт

15:41 | 16.01.2019

В 2019 году в курганском микрорайоне Зайково построят модульный фельдшерский пункт. Первичную медико-санитарную помощь местным жителям начнут оказывать уже этой осенью.



На данный момент ведется подготовка к приобретению модульного фельдшерского пункта, уточнили в региональном департаменте здравоохранения. Курганская поликлиника №1 заканчивает работу по оформлению земельного участка, на котором будет размещен модульный здравпункт.