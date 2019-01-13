В одной из поликлиник Кургана под видом пациентки орудовала карманница

15:27 | 16.01.2019

Накануне в одном из медицинских учреждений Кургана у 55-летней пациентки, пришедшей на прием, украли из сумки кошелек с банковской картой и наличными в сумме более одной тысячи рублей.



По подозрению в краже сотрудники полиции задержали 47-летнюю жительницу Кетовского района. «Установлено, что гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления и в данном случае специально зашла в медучреждение, чтобы совершить кражу», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Карманнице грозит до 5 лет лишения свободы. Похищенное изъято.