В 2018 году зауральская санитарная авиация спасла жизни 280 тяжелых пациентов

12:43 | 16.01.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Бригады зауральского центра медицины катастроф в 2018 году спасли жизни 280 тяжелых пациентов, своевременно доставив их из районов области в медицинские организации Кургана. Среди спасенных — 68 детей.



По информации пресс-службы департамента здравоохранения региона, чаще всего бригады Центра медицины катастроф оказывают помощь при ДТП и травмах. Медики провели 113 операций, из них 12 — детям.



Общий налет вертолетов санитарной авиации составил почти 500 часов. Наиболее востребованным вертолетное сообщение было в Шадринском, Шумихинском и Петуховском районах.