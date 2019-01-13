В Куртамыше домушник обчистил квартиру, прихватив с собой шампунь и продукты

12:01 | 16.01.2019

В Куртамыше домушник взломал дверь одной из квартир города и похитил имущество, прихватив с собой даже шампунь. Вора задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции. Им оказался неработающий 38-летний мужчина, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области, накануне ночью, возвращаясь домой от друзей, вор заметил в подъезде многоквартирного дома входную дверь с ненадежным замком. Проникнуть в квартиру ему не составило труда. Домушник украл пару туфель, брюки, одеяло, шампунь и продукты питания. При обыске из его квартиры полицейские изъяли часть похищенного.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.