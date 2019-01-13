Вывший вице-губернатор Зауралья Сергей Чебыкин получил реальный срок

17:54 | 15.01.2019

Сегодня, 15 января, Курганский городской суд огласил приговор бывшему заместителю губернатора и директору регионального Департамента экономического развития Сергею Чебыкину. Вместо условного срока, который запросил прокурор, экс-чиновник получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.



Суд признал Чебыкина виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Материальный ущерб от действий вице-губернатора составил 16 млн рублей. Напомним, ранее подсудимый полностью признал себя виновным, и по его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.



Вице-губернатор подписал заведомо незаконное распоряжение, которым обязал директора Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области заключить договор поручительства между Уральским топливным союзом и ООО «Коммерческий банк «Кетовский» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей.



Данную заявку на предоставление поручительства Совет Фонда уже дважды отклонял. При этом, считает следствие, вице-губернатор знал, что общество с ограниченной ответственностью «Уральский топливный союз» не имеет в силу закона право на государственную поддержку.



Впоследствии Уральский топливный союз условия кредитного договора по возврату долга не выполнил. В результате вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Курганской области на Гарантийный фонд малого предпринимательства возложена обязанность погасить по договору поручительства сумму задолженности в сумме 16 млн рублей.



Придется ли возместить Чебыкину сумму причиненного ущерба, еще неизвестно. Представитель потерпевшей стороны не обращался в суд с соответствующим исковым заявлением.