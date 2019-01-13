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Курган: новости дня


 

17:08 | 15.01.2019

Фото пресс-службы администрации города Кургана

В Кургане уже в феврале начнут строить детский сад на бульваре Солнечном: «Нельзя дожидаться лета»

Первый заместитель сити-менеджера Кургана Андрей Жижин провел выездное совещание на стройке детского сада-яслей на бульваре Солнечном на 240 мест. Высокопоставленный руководитель областного центра потребовал от подрядчика ООО «Кургансельстрой» ввести здание в эксплуатацию уже в текущем году. Гендиректор фирмы Евгений Соснин обещал чиновникам приступить к кладке кирпичных стен уже в феврале.

На сегодня на месте строительства детского сада идут работы по устройству фундамента, монтаж блоков и подготовка к началу производства кирпичной кладки стен первого этажа, уточнили в администрации города.

«Работы очень много, дальше будет еще больше. Этот объект должен быть введен в эксплуатацию в текущем году. Нельзя терять ни одного дня и не стоит дожидаться лета. Уже сегодня следует увеличить количество работающих на объекте людей, организовать, если потребуется, продленный рабочий день», — отметил на выездном совещании вице-сити-менеджер Андрей Жижин.

В Кургане уже в феврале начнут строить детский сад на бульваре Солнечном: «Нельзя дожидаться лета»


Выездные планерки на объекте будут проходить еженедельно. На следующей неделе пригласят на совещание представителей ресурсоснабжающих организаций, чтобы отработать с ними в индивидуальном порядке вопросы прокладки подводящих сетей и не столкнуться с задержками в будущем.

По требованию муниципалитета на всех строящихся объектах дошкольного образования установлено видеонаблюдение. Весь ход работ городские власти контролируют в онлайн-режиме.

© «Вечерние Ведомости»

 


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