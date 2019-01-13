В Зауралье бывший нацгвардеец предстанет перед судом за пьяное ДТП со смертельным исходом

14:44 | 15.01.2019

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

Следственные органы СКР по Курганской области завершили расследование уголовного дела 32-летнего экс-сотрудника шадринского ОВО регионального Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека.



По версии следствия, после полуночи 6 августа 2018 года на 226 км трассы Екатеринбург — Курган пьяный нацгвардеец из-за большой скорости не справился с управлением автомобиля ВАЗ-21093 и врезался в ограждение дороги. Пассажирка 32 лет от полученных травм скончалась на месте происшествия.



По результатам ведомственной служебной проверки сотрудник был уволен.