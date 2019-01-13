На стадионе «Центральный» в Кургане отпразднуют Всероссийский день снега

14:28 | 15.01.2019

Фото cpsm45.ru

В воскресенье, 20 января, на курганском на стадионе «Центральный» во второй раз пройдет празднование Всероссийского дня снега, сообщает областное Управление по физической культуре, спорту и туризму.



Любители зимних забав посоревнуются в эстафетах, посвященных зимним видам спорта: бобслей, хоккей, фигурное катание, скелетон и сноуборд. Обязательный атрибут праздника — валенки.



Всероссийский день снега ежегодного отмечается в стране с 2012 года. Мероприятие нацелено на привлечение как можно большего числа людей, особенно детей и молодежи, к зимнему активному отдыху, спортивным состязаниям на снегу и здоровому образу жизни.