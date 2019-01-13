Генерал-майор Усманов покинул пост полпреда губернатора Курганской области

13:16 | 15.01.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Полномочный представитель губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов покинул свою должность. Об этом генерал-майор в отставке сообщил в социальных сетях в пятницу, 11 января.



«Сегодня последний день моей работы. Благодарю за совместную деятельность всех, с кем старались, чтобы зауральцы гордились и помнили о своих предках и их славных деяниях на благо нашей Родины, за сохранение памяти о воинах всех поколений, за работу с молодёжью и поддержку старшего поколения. Всем сердечное спасибо!», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Усманов.



Генерал-майор был назначен полпредом губернатора по вопросам патриотического воспитания в 2014 году.