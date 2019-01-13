В Зауралье начал действовать прокурорский антиалкогольный закон

12:56 | 15.01.2019

Фото 2gis.ru

С 1 января 2019 года на территории Курганской области вступил в силу закон об ограничении в сфере розничной продажи алкогольной продукции, принятый по инициативе прокурора региона.



Закон запрещает продажу алкоголя в помещениях, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также в цокольных и подвальных этажах. Исключением является лишь торговля спиртным в кафе и ресторанах. По данным прокуратуры, ограничения введены на всей территории области и коснулись порядка 50 магазинов, 14 из которых принадлежат сети «Красное и белое».



В настоящее время прокуратура начала проверки техдокументации магазинов на первых этажах многоквартирных домов, которые продолжают торговать алкоголем. В случае выявления нарушений буду приняты меры прокурорского реагирования.



Нарушителей ждет административная ответственность по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ. Статья предусматривает наложение на юридических лиц штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Кроме того, требование о запрете реализации алкоголя может быть предъявлено и в судебном порядке.