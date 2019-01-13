В двух микрорайонах Кургана построят детские сады на 140 мест каждый

10:42 | 15.01.2019

Фото gkh.kurganobl.ru

В 4-м и 5-м микрорайонах Заозерного в Кургане построят два детских сада на 140 мест каждый. Об этом сообщает областной Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ.



Проектом предусмотрено 7 групп: 1 группа младенческого возраста от 2 месяцев до 1 года, 4 группы для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет и 2 группы для детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет.



Питание детей будет организовано в помещении групповой готовыми блюдами, поступающими из пищеблока. Для проведения лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий на первом этаже запроектирован медицинский блок.



Оснащение детского сада мебелью и оборудованием предусмотрено с учетом роста и возраста детей. Ясельные группы для безопасного пребывания детей будут оснащены большими манежами.



На территории игровой зоны детского сада предусмотрены спортивная и игровые площадки.