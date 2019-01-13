Проспект Мальцева в Кургане начнут строить в 2019 году

10:35 | 15.01.2019

В 2019 году начнется строительство проспекта Мальцева в Кургане стоимостью порядка 107 млн рублей. Как отметили в пресс-службе губернатора региона, новая дорога позволит значительно разгрузить автомобильный поток, сделать транспортную развязку более удобной, а микрорайон Заозерный более привлекательным и благоустроенным.



Регион подал заявку на участие в федеральной программе поддержки жилищного строительства, социальной и транспортной инфраструктуры. Проект строительства дороги прошел государственную экспертизу.



Прокладка трассы начнется уже в этом году. На эти цели из федерального бюджета направят 99,4 млн рублей. Софинансирование из региональной казны составит 7,5 млн рублей. Полностью сделать дорогу, учитывая озеленение и благоустройство, планируют в течение трех лет.



Также в правительстве отметили, что регион планирует подать заявку на участие в этой программе еще ряд трасс, которые требуют срочного ремонта и расширения.