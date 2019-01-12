В Кургане педофил-эксгибиционист обнажился перед девочкой во дворе школы

16:39 | 14.01.2019

Следственный отдел зауральского СУ СКР разыскивает педофила-эксгибициониста, который обнажился перед маленькой девочкой во дворе школы №14 в Кургане. По факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело.



По версии следствия, около 12 часов 10 января неустановленный мужчина обнажил перед школьницей свои половые органы, после чего скрылся. Как уточнили в пресс-службе управления, в настоящее время следователь допрашивает свидетелей, устанавливает личность подозреваемого и все обстоятельства произошедшего.



Приметы мужчины: на вид около 40 лет, среднего телосложения, был одет в куртку и брюки темного цвета, шапку темного цвета со светлыми полосами.



Следственное управление просит откликнуться очевидцев инцидента, а также горожан, обладающих какой-либо информацией о мужчине и его месте нахождения. Обращаться в следственный отдел по городу Кургану (Савельева, 18/1) или по телефонам: 8(3522) 43-98-15, 23-88-56.