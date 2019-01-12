В Курганской области при столкновении двух ВАЗов пострадала 6-летняя девочка

15:50 | 14.01.2019

Днем 13 января в Курганской области в дорожной аварии пострадала 6-летняя девочка по вине родителей. ДТП произошло на пересечении федеральной трассы «Иртыш» и дороги Щучье — Чумляк.



По данным Госавтоинспекции региона, 22-летний зауралец, двигаясь по второстепенной дороге на автомобиле ВАЗ-21120, не уступил преимущество в движении ВАЗ-21102. За рулем второй машины находился 31-летний житель Челябинска.



В результате столкновения пострадали пассажиры виновника аварии: мужчина 26 лет и 6-летняя девочка, жители Щучанского района. Ребенок находился в автомобиле на заднем пассажирском сиденье справа. Ремнем безопасности девочка не была пристегнут, детское удерживающее устройство не использовалось. Ее госпитализировали в Щучанскую центральную районную больницу.