В Новый год в курганском детском саду произошел несчастный случай

13:49 | 11.01.2019

Накануне Нового года, вечером 31 декабря, в курганском детском саде «Журавушка» по улице Зеленой произошел несчастный случай со сторожем.



По информации областной Государственной инспекции труда, в 18 часов 15 минут во время дежурства сторож садика внезапно почувствовал себя плохо, самостоятельно вызвал скорую помощь, а также позвонил заведующей учреждения. Прибывшие сменный сторож и бригада скорой обнаружили сотрудника мертвым на центральном крыльце у входной двери.



По данному факту региональная ГИТ организовала расследование. Устанавливаются причины несчастного случая и ответственные лица, допустившие нарушения требований охраны труда. По результатам расследования будут приняты меры инспекторского реагирования.