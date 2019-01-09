Курганцев приглашают встретить старый Новый год на центральной площади города

15:58 | 10.01.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

В воскресенье, 13 января, в 18 часов на центральной площади Кургана состоится праздничная программа, посвященная старому Новому году. Администрация областного центра приглашает горожан встретить его у главной городской елки.



На площади курганцев ждут театрализованный концерт, выступления лучших солистов и хореографических коллективов, новогодние игры, забавы, танцы и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Организатором представления выступает Дворец культуры им. М. Горького, сообщили в мэрии.



В это же время гуляния пройдут и на новогодней площадке у «Современника». Здесь для гостей и жителей Заозерного организуют игры и праздничный концерт с участием творческих коллективов.



А 14 января в 18 часов в Центральной городской библиотеке имени В. Маяковского пройдет творческая программа «Экспресс хорошего настроения». Горожан ждут читки от проекта «Театральные читки Кургана» и фрагмент спектакля «Чистая классика» театра-студии «Суббота+», встреча с музыкантом, певцом и педагогом Олегом Шабатовским.