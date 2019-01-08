На железнодорожном переезде в Зауралье Ford Fusion столкнулся с поездом

15:05 | 10.01.2019

Фото: Photo.sibnet.ru

В Курганской области днем 9 января автомобиль Ford Fusion столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Авария произошла по вине водителя легковушки, жителя Мишкинского района, лишенного прав.



По данным Госавтоинспекции региона, Ford двигался со стороны дороги Иртыш-254 в направлении станции Бутырское. Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд и допустил столкновение с поездом.



В результате дорожного происшествия 46-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована в Мишкинскую центральную районную больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.