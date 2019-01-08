За первые восемь дней 2019 года в Курганской области родились 70 детей

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков накануне посетил зауральский перинатальный центр. Глава региона поздравил молодую семью с первенцем, который появился на свет 7 января — в Рождество Христово.Как уточнили в пресс-службе губернатора, Шумков пообщался с молодой мамой, пожелал ей и ее малышу здоровья, вручил цветы и подарки.Затем глава региона посетил поликлинику и отделение реанимации новорожденных. Подводя итог посещения перинатального центра, он подчеркнул, что это учреждение с отличным коллективом и хорошей материально-технической базой.Всего в регионе в рождественские сутки появились на свет 20 малышей. В областном перинатальном центре за первые восемь дней нового 2019-го года родились 70 детей.